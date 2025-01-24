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        Bakan Tekin, Elazığ'da öğrencilerle buluştu

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geldiği Elazığ'da öğrenciler bir araya gelip, sohbet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 15:11 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:15
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        Bakan Tekin, Elazığ'da öğrencilerle buluştu
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geldiği Elazığ'da öğrenciler bir araya gelip, sohbet etti.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi temaslarda bulunmak için geldiği Elazığ'da, valiliği ziyaret etti. Bakan Tekin'i, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti milletvekilleri Erol Keleş ile Ejder Açıkkapı, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri karşıladı. Bakan Tekin, burada şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Sürsürü Anaokulu'na geçen Bakan Tekin, burada düzenlenen ara tatil etkinliğine katıldı. Etkinlik alanında kente özgü 8 köşe kasketi takan Bakan Tekin, yöresel Elazığ yeleği giydi, öğrencilerle ilgilenerek sohbet etti. Ziyaretinde bir sınıfta öğrencilerle etkinlik yapan Tekin, daha sonra gölge oyunu izledi. Etkinliğin ardından seramikle el eserleri yapan çocuklarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, Mehmet Dumandağ Camisi’nde cuma namazını kıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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