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        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli

        ELAZIĞ'dakar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:20
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        Elazığ'da eğitime 'kar' engeli
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        ELAZIĞ'dakar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kentteki kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte Vali Numan Hatipoğlu, eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Hatipoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Öğrenciler 21 Mart 2025 tarihinde olumsuz hava koşullarının daha da fazlalaşması dolayısıyla ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. (Sevgili öğrenciler sanırım Yüce Allah'a çok dua ettiniz.) Ayrıca ilimizde görevli maluller, hamile personelimiz ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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