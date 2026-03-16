        Üniversiteli gençler konuk oldukları yaşlıların iftar sofrasını hazırlıyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, konuk oldukları yaşlıların evinde iftar sofraları hazırlıyor.

        Giriş: 16.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Fırat Üniversitesinde okuyan gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında kentte gönüllülük esasıyla çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

        Harput Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 25 genç de ramazan dolayısıyla yaşlılara sıcak bir aile ortamı sunabilmek için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda market ve semt pazarlarından alışveriş yapıp fırından sıcak pide alan üniversiteliler, önceden belirlenen yaşlıların evine konuk oluyor.

        İhtiyaç halinde evlerin temizliğini de yapan gençler, aldıkları malzemelerle yemek hazırlıyor.

        Hazırlanan sofrada birlikte yapılan iftarla yaşlılara ramazan heyecanı yaşatılıyor.

        - "Onların yalnızlığına ortak oluyoruz"

        İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zeynep Ünal, AA muhabirine, Adıyaman'dan Elazığ'a eğitim için geldiğini, ramazanda yaşlılarla iftar yapmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği projelerde aktif olarak yer aldığını ifade eden Ünal, "Proje kapsamında aileleri ziyaret ederek iftar programı düzenliyoruz. Hazırlayacağımız yemekleri belirliyoruz, ardından malzemelerimizi alıp ev sahipleriyle birlikte mutfağa girerek yemeklerimizi pişiriyoruz. Yemekleri yaparken kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz ve onların yalnızlığına ortak oluyoruz." dedi.

        Engelli bireyleri de ziyaret ettiklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:

        "Yemeklerimizi hazırladıktan sonra soframızı kuruyor ve birlikte iftar açıyoruz. Bizler de uzakta olduğumuz için ailelerimize özlem duyuyoruz. Bu projelerde yer aldıkça o özlemi de biraz olsun gidermiş oluyoruz. Yaşlılarla birlikte aile sıcaklığında iftar yapıyor, özlemlerimizi paylaşıyoruz. İftardan sonra çay eşliğinde sohbet ediyor, eski günleri yad ediyoruz. Eski ramazanların sıcaklığını yaşamaya çalışıyoruz. Böylece ramazan ayının kıymetini daha iyi anlıyoruz."

        Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Leyla Kurnaz da projede gönüllü görev aldığının altını çizdi.

        Bu tür projelerde yer aldığında mutlu olduğunu dile getiren Kurnaz, "Ramazan'ın bereketini birlikte paylaşmak adına böyle güzel bir etkinlikte yer alıyoruz." diye konuştu.

        - "Büyüklerimizin yüzündeki tebessüm bize de büyük mutluluk veriyor"

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü öğrencisi Fatma Rica ise ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna işaret ederek, "Ramazan ayı gönüllere dokunmanın en güzel zamanlarından biri. Büyüklerimizi ziyaret edip, iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Burada sadece yemek değil sohbet ve samimiyet de paylaşılıyor. Büyüklerimizin yüzündeki tebessümü görmek bize de büyük mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

        - "Böyle bir günü yaşadığım için çok mutlu oldum"

        Engelli eşiyle yaşayan 68 yaşındaki Handan Çetin, gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Gençlerin ziyaretiyle eski ramazanları hatırladığını vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

        "Gençler bugün kapımı çaldı, çok sevindim. Onlarla birlikte iftar yaptık. Böyle güzel insanlarla iftar yapmak gerçekten çok güzel. Hep birlikte mutfağa girdik, yemeklerimizi hazırladık ve iftarımızı açtık. Böyle bir günü yaşadığım için çok mutlu oldum. Bizleri unutmayıp evimize geldikleri için hepsine çok teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        Trump: İran ABD'nin uçak gemisine asla saldırmadı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Hamaney Rusya'ya mı gitti?
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        Kreşteki şiddette öğretmenlere ceza yağdı!
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        98. Oscar Ödülleri’ne One Battle After Another damgası
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        "Bu futbol yetmez!"
        "Bu futbol yetmez!"
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        İkisi de daha 16 yaşındaydı... 'İzinsiz' gelen ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        Yeni sevgilisi Fransız model çıktı
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        127 bin kaçak işçi trafikte yakalandı
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        16 - 22 Mart haftalık burç yorumları
        Türkiye'nin hafızasını kurtarıyorlar
        Benzer Haberler

        Elazığ, trıatlonda yeni bir döneme ev sahipliği yaptı
        Elazığ, trıatlonda yeni bir döneme ev sahipliği yaptı
        Kasap önlüğünden şampiyonluk kürsüsüne
        Kasap önlüğünden şampiyonluk kürsüsüne
        Elazığspor son 5 maçından 13 puan çıkardı
        Elazığspor son 5 maçından 13 puan çıkardı
        Elazığ'da yağış etkili oldu
        Elazığ'da yağış etkili oldu
        Elazığ Kent Müzesi'nde tarihi kasa geçmişin izlerini taşıyor
        Elazığ Kent Müzesi'nde tarihi kasa geçmişin izlerini taşıyor
        Keban Müftüsü Çiçen'den esnafa ziyaret
        Keban Müftüsü Çiçen'den esnafa ziyaret