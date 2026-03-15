Keban Müftüsü Çiçen'den esnafa ziyaret
Keban İlçe Müftüsü Samet Çiçen, ramazan ayı dolayısıyla esnafı ziyaret etti.
Giriş: 15.03.2026 - 11:58
Müftülükten yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezindeki iş yerlerini ziyaret eden Çiçen, esnafla sohbet etti.
Çiçen, hayırlı ve bereketli kazançlar dilediği esnafa Kur'an-ı Kerim ve hadis kartelası hediye etti.
Esnaf da Çiçen'e teşekkür etti.
