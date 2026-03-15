        Lise öğrencileri hazırladıkları yemeklerle yaşlı ve hastaların iftar sofrasını bereketlendiriyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kız meslek lisesi öğrencileri, ramazanda özenle hazırladıkları yemek, çorba ve tatlılarla yaşlı ve hastaların iftar sofrasını bereketlendiriyor.

        Giriş: 15.03.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Lise öğrencileri hazırladıkları yemeklerle yaşlı ve hastaların iftar sofrasını bereketlendiriyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kız meslek lisesi öğrencileri, ramazanda özenle hazırladıkları yemek, çorba ve tatlılarla yaşlı ve hastaların iftar sofrasını bereketlendiriyor.

        Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar için "İftarınız Bizden Olsun Projesi" kapsamında öğretmenleri eşliğinde okulun gıda atölyesinde iftarlık hazırlıyor.

        Okulda geleneksel hale getirilen ve her yıl farklı öğrencilerin yer aldığı projede bu yıl 21 öğrenci bulunuyor.

        Her gün dönüşümlü atölye çalışmalarına 7 kişilik gruplar halinde katılan öğrenciler, hazırladıkları ana yemeğin yanında pilav, çorba, salata ve tatlıdan oluşan 5 çeşit yiyecek, lisenin bulunduğu mahallede yaşayan yaşlı ve hastalara ulaştırılıyor.

        İftara birkaç saat kala hummalı çalışma sergileyen öğrencilerin, öğretmenlerinden edindikleri aşçılık deneyimleriyle özenle hazırladıkları yemekler, bu yıl 21 yaşlı ve hastanın iftar sofrasını bereketlendiriyor.

        - "Meyve ve sebzeler günlük, taze olarak alınıyor"

        Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, AA muhabirine, geleneksel olarak her ramazan ayında uyguladıkları projenin toplumda dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olduğu gibi öğrencilerinin manevi gelişimine de olumlu yansıdığını söyledi.

        Proje kapsamında kendi yemeğini yapmakta güçlük çeken yaşlı ve hasta bireyler için iftarlık hazırladıklarını anlatan Güvenç, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz, atölyede hazırladıkları birbirinden güzel ve lezzetli yemekleri hasta, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine götürerek servis ediyor. Meyve ve sebzeler günlük, taze olarak alınıyor. Öğrencilerimiz, hocaları eşliğinde her gün hazırladıkları 5 çeşit yiyeceği belirlenen ailelere teslim ediyor. Projemizin amacı öğrencilerimize yardımlaşma, paylaşma ve merhamet duygularını kazandırmak, büyüklerine karşı sevgi ve saygıyı göstermek. Projede gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

        - "Arkadaşlarımızla güzel yemekler yapmaya çalışıyoruz"

        Öğrencilerden Zeynep Ercan da her yıl farklı öğrencilerin gönüllü katkı verdiği projeyle yaşlı ve hasta insanlara hizmet sundukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Onlar için en güzel ve en lezzetli iftar sofralarını hazırlamaya çalıştıklarını belirten Ercan, "Yaptığımız sarmaları, börekleri, içli köfteleri, tatlılarımızı evlere kadar götürüp onlara ikram ediyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Emine Nur Ertem de ramazanda yaşlı ve hastalara iftar yemeği hizmeti sunmanın kendisine huzur verdiğini dile getirerek, "Elimizden geldiğince arkadaşlarımızla güzel yemekler yapmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizin elini öpmek, onların yüzündeki bir tebessümü görmek için yaptığımız yemekleri onlara ikram ediyoruz." diye konuştu.

        Rana Baybarz da yardımlaşma ve paylaşma ayı olan ramazanda hem çevrelerine hem de arkadaşlarına örnek olmak için böyle bir projede yer aldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        "Sivil hedeflere yönelik saldırıların arkasında İsrail olabilir"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA süreci başladı!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        Modacı Eraslan'ın ölümünde yeni görüntüler
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        "Şampiyonluk çok yakın"
        "Şampiyonluk çok yakın"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Evlilik bilmecesi
        İlber
        İlber

        Benzer Haberler

        Keban Müftüsü Çiçen'den esnafa ziyaret
        Keban Müftüsü Çiçen'den esnafa ziyaret
        Dev kazanlar, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor Türk Kızılay Elazığ Şubesi, i...
        Dev kazanlar, ihtiyaç sahipleri için kaynıyor Türk Kızılay Elazığ Şubesi, i...
        Tarihi daktilo Kent Müzesi'nde geçmişe ışık tutuyor
        Tarihi daktilo Kent Müzesi'nde geçmişe ışık tutuyor
        Elazığspor'da 3 sakat, 1 cezalı
        Elazığspor'da 3 sakat, 1 cezalı
        Keban'da Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenlendi
        Keban'da Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenlendi
        TEKNOFEST'in Türkiye ikincisi Gelidonya, Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek
        TEKNOFEST'in Türkiye ikincisi Gelidonya, Norveç'te Türkiye'yi temsil edecek