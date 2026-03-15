Lise öğrencileri hazırladıkları yemeklerle yaşlı ve hastaların iftar sofrasını bereketlendiriyor

İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kız meslek lisesi öğrencileri, ramazanda özenle hazırladıkları yemek, çorba ve tatlılarla yaşlı ve hastaların iftar sofrasını bereketlendiriyor.



Öğretmen Sıdıka Avar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar için "İftarınız Bizden Olsun Projesi" kapsamında öğretmenleri eşliğinde okulun gıda atölyesinde iftarlık hazırlıyor.



Okulda geleneksel hale getirilen ve her yıl farklı öğrencilerin yer aldığı projede bu yıl 21 öğrenci bulunuyor.



Her gün dönüşümlü atölye çalışmalarına 7 kişilik gruplar halinde katılan öğrenciler, hazırladıkları ana yemeğin yanında pilav, çorba, salata ve tatlıdan oluşan 5 çeşit yiyecek, lisenin bulunduğu mahallede yaşayan yaşlı ve hastalara ulaştırılıyor.



İftara birkaç saat kala hummalı çalışma sergileyen öğrencilerin, öğretmenlerinden edindikleri aşçılık deneyimleriyle özenle hazırladıkları yemekler, bu yıl 21 yaşlı ve hastanın iftar sofrasını bereketlendiriyor.



- "Meyve ve sebzeler günlük, taze olarak alınıyor"



Okul Müdürü Abdurrahman Güvenç, AA muhabirine, geleneksel olarak her ramazan ayında uyguladıkları projenin toplumda dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının artmasına vesile olduğu gibi öğrencilerinin manevi gelişimine de olumlu yansıdığını söyledi.



Proje kapsamında kendi yemeğini yapmakta güçlük çeken yaşlı ve hasta bireyler için iftarlık hazırladıklarını anlatan Güvenç, şunları kaydetti:



"Öğrencilerimiz, atölyede hazırladıkları birbirinden güzel ve lezzetli yemekleri hasta, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızın evlerine götürerek servis ediyor. Meyve ve sebzeler günlük, taze olarak alınıyor. Öğrencilerimiz, hocaları eşliğinde her gün hazırladıkları 5 çeşit yiyeceği belirlenen ailelere teslim ediyor. Projemizin amacı öğrencilerimize yardımlaşma, paylaşma ve merhamet duygularını kazandırmak, büyüklerine karşı sevgi ve saygıyı göstermek. Projede gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."



- "Arkadaşlarımızla güzel yemekler yapmaya çalışıyoruz"



Öğrencilerden Zeynep Ercan da her yıl farklı öğrencilerin gönüllü katkı verdiği projeyle yaşlı ve hasta insanlara hizmet sundukları için mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Onlar için en güzel ve en lezzetli iftar sofralarını hazırlamaya çalıştıklarını belirten Ercan, "Yaptığımız sarmaları, börekleri, içli köfteleri, tatlılarımızı evlere kadar götürüp onlara ikram ediyoruz." dedi.



Öğrencilerden Emine Nur Ertem de ramazanda yaşlı ve hastalara iftar yemeği hizmeti sunmanın kendisine huzur verdiğini dile getirerek, "Elimizden geldiğince arkadaşlarımızla güzel yemekler yapmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizin elini öpmek, onların yüzündeki bir tebessümü görmek için yaptığımız yemekleri onlara ikram ediyoruz." diye konuştu.



Rana Baybarz da yardımlaşma ve paylaşma ayı olan ramazanda hem çevrelerine hem de arkadaşlarına örnek olmak için böyle bir projede yer aldığını söyledi.

