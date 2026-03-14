Keban'da Kur'an kursu öğrencileri için etkinlik düzenlendi

Elazığ'ın Keban İlçe Müftülüğünce, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi. Keban Alabalık 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Hacivat ve Karagöz gölge oyununu deneyimledi. İlçe Müftüsü Samet Çiçen, yaptığı açıklamada, etkinlikte çocukların hem eğlendiğini hem de kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

