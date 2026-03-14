Mühendis adayları geliştirdikleri deniz aracıyla Norveç'te yarışacak

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, tasarladıkları tam otonom insansız su üstü deniz aracıyla Norveç'te düzenlenecek olan "Njord Autonomous Ship Challenge" yarışmasına katılarak uluslararası başarı elde etmeyi hedefliyor.



Fırat Üniversitesinin farklı mühendislik bölümlerinde öğrenim gören 10 öğrenci, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesinde "Gelidonya" takımını kurarak çalışmalar yürütüyor.



Öğrenciler, geçen yıl yaptıkları çalışmalar kapsamında kendi yazılımlarını kullanarak harita noktalarını takip edebilen, engelleri otonom şekilde aşabilen ve angajman görevlerini yerine getirebilen "Küheylan" adlı tam otonom insansız su üstü deniz aracını tasarladı.



Yapay zeka algoritmaları da ekip tarafından geliştirilen insansız deniz aracıyla TEKNOFEST 2025'te İnsansız Deniz Aracı kategorisinde 284 takım arasında ikinci olan takım, uluslararası yarışmalara gözünü dikti.



Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren takım, geliştirdikleri insansız su üstü deniz aracının teknik özelliklerini içeren ilerleme raporunu "Njord Autonomous Ship Challenge" yarışmasına gönderdi.



Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmaya katılmaya hak kazanan öğrenciler, Norveç'in Trondheim kentinde 10-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek yarışma için kompozit bileşenlerden oluşan yeni bir prototip üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Takım, uluslararası yarışmada birincilik hedefliyor.



- "Milli Teknoloji Hamlesi idealine katkı sunacağız"



Takım kaptanı Yunus Emre Güler, AA muhabirine, TEKNOFEST'te elde ettikleri başarının ardından çalışmalarını devam ettiklerini söyledi.



Geleceğin teknolojilerini geliştirerek Milli Teknoloji Hamlesi idealine katkı sunacaklarını anlatan Güler, şunları kaydetti:



"Bu yıl Norveç'teki yarışma için kompozit malzemeler kullanarak daha sağlam bir yapıya sahip yeni bir prototip geliştirmeyi planlıyoruz. Aracımızı daha da geliştirerek otonom su üstü aracı kategorisinde yenilikler ortaya koymayı hedefliyoruz. Günümüzde savunma sanayisinin ve milli savunma gereksinimlerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz de bu ülkenin gençleri olarak savunma sanayisine katkı sunmak ve bu alanda yer almak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Ülkenin gençleri olarak ellerinden gelen çalışmaları yaptıklarını anlatan Güler, "Milletimizin teknolojiye olan ilgisini ve devletimizin bu alanda yaptığı yatırımları çok iyi biliyoruz. Bizlerin de destekleneceğine olan inancımız tam. Desteklenerek Norveç'teki gibi uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Yarışmada derece elde etmeyi hedefliyoruz"



Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Mustafa İsa Oruçtutan da takımda mekanik ve yazılım alanlarında görev aldığını belirtti.



Başarılarını uluslararası yarışla taçlandırmak istediklerini aktaran Oruçtutan, şöyle konuştu:



"Barbaros Hayrettin Paşa'nın 'Denizlere hakim olan cihana hakim olur' sözünden ilham alarak çıktığımız bu yolda TEKNOFEST'te Türkiye ikinciliğini elde ettik ve bunun gururunu yaşıyoruz. Bu yıl ise uluslararası bir yarışmada ülkemizi temsil etme fırsatı elde ettik. Bu bizim için ayrı bir önem taşıyor. Aracımızı bu yıl daha farklı ve gelişmiş kompozit bileşenlerle üreterek Norveç'te düzenlenecek yarışmada derece elde etmeyi hedefliyoruz."



Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Aydemir ise takımda görüntü işleme alanında görev yaptığını belirterek insansız deniz aracının daha iyi tespitler yapabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Aydemir, "İnsansız deniz aracımızın gözü üzerinde çalışıyorum. Bu sistemin daha iyi görmesi ve daha doğru tespitler yapabilmesi için çalışmalar yürütüyorum. Norveç'te düzenlenecek yarışmada da ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Orada elde edeceğimiz başarıyla ailelerimizi ve ülkemizi gururlandırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

