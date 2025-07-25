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        Havaya ateş açıp, gelen polisi yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi (2)

        VALİHATİPOĞLU'NDAN YARALI POLİSE ZİYARETElazığ'da uyuşturucu kullandıktan sonra havaya ateş açan Sefa Bay'ın ikna çalışmaları sırasında tabancayla ayağından vurduğu Polis Özel Harekat Komiseri Furkan P.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 12:55 Güncelleme: 25.07.2025 - 13:00
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        Havaya ateş açıp, gelen polisi yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi (2)
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        VALİHATİPOĞLU’NDAN YARALI POLİSE ZİYARET

        Elazığ’da uyuşturucu kullandıktan sonra havaya ateş açan Sefa Bay’ın ikna çalışmaları sırasında tabancayla ayağından vurduğu Polis Özel Harekat Komiseri Furkan P., Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile birlikte polis memuru Furkan P.’yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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