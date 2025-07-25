Havaya ateş açıp, gelen polisi yaralayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi (2)

Elazığ’da uyuşturucu kullandıktan sonra havaya ateş açan Sefa Bay’ın ikna çalışmaları sırasında tabancayla ayağından vurduğu Polis Özel Harekat Komiseri Furkan P., Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Alpaslan Doğan ile birlikte polis memuru Furkan P.’yi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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