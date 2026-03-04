Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Baskil'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı kapsamında Baskil ilçesinde pansiyonda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 14:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

        Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, "Maarifin Kalbinde Ramazan" programı kapsamında Baskil ilçesinde pansiyonda kalan öğrencilerle iftarda bir araya geldi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Şahin, Baskil Kadıköy Bedriye Çetinkaya Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, okulun pansiyonundaki öğrencilerin iftar bereketine ortak oldu.

        Ramazan ayının manevi atmosferini yerinde teneffüs etmek ve öğrencilerle dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Şahin, öğrencilerle iftar yaptı.

        İftarın ardından pansiyonun dinlenme alanında öğrencilerle bir araya gelerek "gönül sofrası" sohbetlerine katılan Şahin, gençlerin eğitim hayatı, gelecek hedefleri ve pansiyon imkanları hakkındaki görüşlerini dinledi.

        Şahin, pansiyonların sadece birer barınma alanı değil aynı zamanda eğitim ve kardeşlik yuvası olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran'da sistem neden çökmedi?
        İran'da sistem neden çökmedi?
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        İş yerinde kanlı saldırı! Katil aranıyor!
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        Müslüm Gürses, mezarı başında anıldı
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Daha 7 yaşında! İlkokulda akran zorbalığı iddiası
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor

        Benzer Haberler

        Keban ve Ağın'da çiftçileri bilgilendirme toplantısı
        Keban ve Ağın'da çiftçileri bilgilendirme toplantısı
        Elazığ'da şehitler anıtı restore edildi
        Elazığ'da şehitler anıtı restore edildi
        Ağın Kaymakamı Yılmaz, kadınlarla iftarda buluştu
        Ağın Kaymakamı Yılmaz, kadınlarla iftarda buluştu
        Elazığspor'dan seremoni açıklaması
        Elazığspor'dan seremoni açıklaması
        Elazığ'da okullarda deprem tatbikatı
        Elazığ'da okullarda deprem tatbikatı
        Mart ayında Elazığ'a kar sürprizi
        Mart ayında Elazığ'a kar sürprizi