Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Ağın Kaymakamı Yılmaz, kadınlarla iftarda buluştu

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, iftar programında kadınlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 12:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın Kaymakamı Yılmaz, kadınlarla iftarda buluştu

        Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, iftar programında kadınlarla bir araya geldi.

        Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından ilçedeki bir restoranda iftar programı düzenlendi.

        İftara katılan Kaymakam Yılmaz, kadınlarla sohbet etti.

        Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Samiye Genç, kooperatif olarak her yıl ramazan ayında iftar programı düzenlediklerini belirterek, iftara katılan Yılmaz ve kadınlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        İran, müzakerelere kapıyı kapattı: ABD'ye güvenmiyoruz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        'Aslan Kral' İlkay Gündoğan!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"

        Benzer Haberler

        Elazığspor'dan seremoni açıklaması
        Elazığspor'dan seremoni açıklaması
        Elazığ'da okullarda deprem tatbikatı
        Elazığ'da okullarda deprem tatbikatı
        Mart ayında Elazığ'a kar sürprizi
        Mart ayında Elazığ'a kar sürprizi
        Elazığ'da fırtınaya dayanamayan tekne suya gömüldü
        Elazığ'da fırtınaya dayanamayan tekne suya gömüldü
        Elazığ'da güneş enerjisi santraliyle desteklenen serada üretimin artırılmas...
        Elazığ'da güneş enerjisi santraliyle desteklenen serada üretimin artırılmas...
        Elazığ'da dağ keçileri dron ile görüntülendi
        Elazığ'da dağ keçileri dron ile görüntülendi