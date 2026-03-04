Ağın Kaymakamı Yılmaz, kadınlarla iftarda buluştu
Elazığ'ın Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, iftar programında kadınlarla bir araya geldi.
Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından ilçedeki bir restoranda iftar programı düzenlendi.
İftara katılan Kaymakam Yılmaz, kadınlarla sohbet etti.
Ağın Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Samiye Genç, kooperatif olarak her yıl ramazan ayında iftar programı düzenlediklerini belirterek, iftara katılan Yılmaz ve kadınlara teşekkür etti.
