Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akmurat, mesajında, Türk milletinin tarihte eşi görülmemiş bir mücadele sergilediği Kurtuluş Savaşı'nı sonlandıran 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururunu yaşadıklarını belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atan bu zaferin bugün emin adımlarla yoluna devam eden Türkiye için yeni bir başlangıç olduğunu ifade eden Akmurat, şunları kaydetti:
"Gazi Mustafa Kemal önderliğinde kazanılan zaferin bu anlamlı yıl dönümünde bu büyük gün vesilesiyle halkımızın bayramını tebrik ediyor, gazilerimizi şükranla, şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz."