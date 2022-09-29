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Elazığ, Mardin ve Siirt'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

AA

Elazığ, Mardin ve Siirt'te öğrenciler yaya geçitlerini "Hayata saygı duruşu" sloganıyla kırmızıya boyadı

ELAZIĞ/MARDİN/SİİRT (AA) - Elazığ, Mardin ve Siirt'te ilkokul öğrencileri tarafından İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

Elazığ'da Şehit Burhan Gaffar Ortaokulu önünde trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için başlatılan kampanya kapsamında program düzenlendi.

Öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyayan Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla öğrencilerle etkinlik yaptıklarını söyledi.

Vali Toraman, İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının, kazalarda ölümlerin ve yaralanmaların azaltılması, trafikte yayalara dikkati çekmek için Türkiye genelinde çalışma yürüttüğünü anlattı.

- Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesinde Gülser-Mahmut Tatlıdede Ortaokulu önünde düzenlenen etkinlikte, Vali Mahmut Demirtaş, öğrencilerle yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti ve yaya geçidini kırmızıya boyadı.

Demirtaş, araç sürücülerine kampanya hakkında bilgi verdi.

Trafik kazaları ve can kayıplarını en aza indirmeye çalıştıklarını aktaran Demirtaş, "2030 yılına kadar yayalarda can kayıplarını yüzde 50 oranında indirmeyi amaçlıyoruz. Bunun için de hem yayalarımızın hem de sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla bir kampanya başlattık. Vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Siirt

Siirt'te ise Atatürk İlkokulu önünde düzenlenen programa, Türk bayraklarıyla katılan öğrenciler, trafikte yaya önceliğine dikkati çekti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kampanyada öğrencilerle yaya geçidini kırmızıya boyadı, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşür dağıttı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek amacıyla il genelindeki yaya geçitlerinin kırmızıya boyanmaya başlandığını belirtti.

Kampanya ile ilgili kurum ve öğrencilerle farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Siirt'te olan kazaların yarısından fazlası yayaların karıştığı kazalardır, yayalara çarpma kazalarıdır. Bunların yarısından fazlası da 18 yaş altı yaya kazasıdır. Dolayısıyla yapılacak farkındalık çalışmaları önemlidir."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve öğrenciler katıldı.

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