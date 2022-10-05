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Elazığ'da böbreğinde 8 santimetrelik tümör bulunan hasta şehir hastanesinde şifa buldu

AA

Elazığ'da böbreğinde 8 santimetrelik tümör bulunan hasta şehir hastanesinde şifa buldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da böbreğinin üzerinde 8 santimetrelik tümör tespit edilen hasta, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Arıcak ilçesinden karın ağrısı şikayetiyle şehir hastanesine başvuran 58 yaşındaki kadın hastanın yapılan tetkikler sonucu sağ böbreğinde 8 santimetrelik adrenalin hormonu salgılayan tümöral kitle olduğu belirlendi.

Hasta, Genel Cerrahi kliniğinde yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Abdullah Kut, karın ağrısı şikayeti ile hastanelerine başvuran hastada nadir görülen, adrenalin hormonu salgılayan tümöral bir kitle saptadıklarını söyledi.

Tümörün 8 santimetrelik boyutuyla da dikkat çektiğini ifade eden Kut, şöyle konuştu:

"Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanımızın desteğiyle ameliyat öncesi hazırlığı yaparak, kapalı ameliyatla tümörü sorunsuz çıkardık. Bir saatlik başarılı ameliyattan sonra üçüncü günde hastamızı şifa ile taburcu ettik. Hastamızı sağlıklı bir şekilde tedavi etmemizde büyük destekleri olan anestezi ve endokrin kliniği ekiplerimize şükranlarımı sunarım."

Hastanın refakatçisi Mehmet A. ise şehir hastanesinin sunduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Allah razı olsun doktorlardan. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sanki beş yıldızlı otelde kaldık. Tüm hizmetler, her şey mükemmeldi." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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