Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

A.Ö. (21) ve F.H.K'nin (21) üst ve araçtaki aramada, 5 uyuşturucu hap ile 6,95 gram esrar geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. F.H.K. ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





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