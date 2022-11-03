Elazığ ve Şırnak'ta Diyanet'e bağlı kurumlarda deprem tatbikatı yapıldı

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ELAZIĞ/ŞIRNAK (AA) - Elazığ ve Şırnak'ta İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Elazığ'da Harput Hacı Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği, deprem anında siren çalmasıyla öğrencilerin ilk olarak "Çök-Kapan-Tutun" yöntemi uygulanarak sarsıntının geçmesini beklemeleri sağlandı.

Tatbikatta, depremin ardından öğrenciler öğretmenleri gözetiminde kendilerine gösterildiği şekilde okulu terk ederek, toplanma alanında bir araya geldi.

Tatbikat kapsamında öğrencilere ayrıca depreme ilişkin bilgilendirme yapıldı.

AFAD Şube Müdürü Teğmen Şimşek, Elazığ genelinde tatbikatları başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu tür tatbikatların vatandaşların deprem anında daha bilinçli hareket etmeleri açısından önemli olduğunu ifade eden Şimşek, "Amacımız afet bilincinin yerleştirilmesi ve olası bir depremde tahliye esaslarının bilinmesidir." dedi.

Tatbikata, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Harput Muhtarı Zülfü Demirpolat, AFAD ekibi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Şırnak​​​​​​​

Şırnak İl Müftülüğünde gerçekleştirilen tatbikata da 11 kurum, 70 personel ve 11 araçla katıldı.

Tatbikat kapsamında katılımcılara depreme ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Vali Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, dünyanın her coğrafyasında afetlerin yaşamın içinde yer aldığını belirterek, afetler yaşanmadan hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Ülkenin bir deprem fay hattı içinde yer aldığını anımsatan Bilgin, deprem bilincinin son yıllarda yaşanan depremlerin ardından oluştuğunu belirtti.

Tatbikatları önemsemeleri gerektiğini ifade eden Bilgin, "Bütün kurumlarımız yarın bir sıkıntı olacakmış düşüncesiyle her noktada hazır olmalı." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve kurum temsilcileri katıldı.





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