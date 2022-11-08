AK Parti Malatya Milletvekili Tüfenkci, Baskil'i ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Elazığ'ın Baskil ilçesini ziyaret etti.



Milletvekili Tüfenkci, AK Parti Baskil İlçe Teşkilat Başkanı Hüsni Kalkan ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat'ı makamında ziyaret etti.

Tüfenkci, "Ziyaretimiz kapsamında vatandaşlarımız ve partimizin yetkilileri ile bir araya gelerek bölgesel çalışmaları değerlendirdik, yapılan yatırımları istişare ettik. Malatya ve Baskil'in birbirine yakın olmasından dolayı ekonomik ve kültürel anlamda sürekli iç içeyiz. Bölgesel olarak standartların artırılması ve kalkınmaya önem veriyoruz." dedi.





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