Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, Keban ilçesinde törenle anıldı.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törende, Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programa, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Yaşar Kılıç, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda Türkçe öğretmeni Ayşe Karabörk, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Keban Musa Coşkun Ortaokulu öğrencileri de oratoryo gösterisi yaptı.

İlk ve orta dereceli okullarda düzenlenen "Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci seçilen öğrencilere Belediye Başkanı Atlı, ikinci seçilen öğrencilere İlçe Jandarma Komutanı Hanay, üçüncü seçilen öğrencilere İlçe Emniyet Müdürü Vekili Kılıç tarafından hediyeler verildi.







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