Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 26 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan 26 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kayıp olarak aranan 13 kişi ailelerine teslim edildi.
Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca ile 38 fişek, kuru sıkı tabanca, 24,2 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 50 uyuşturucu hap, çalıntı bisiklet, 10 iskele demiri, 250 teleskopik demir ile 6 metre yüksek gerilim kablosu ele geçirildi.