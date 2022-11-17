Keban'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" yapıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde "Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı, Keban Kaymakamı Vekili Ağın Kaymakamı Burak Yılmaz başkanlığında, yapıldı.

Yılmaz, yaptığı konuşmada, muhtarların talep ettiği konuları ve sorunların çözümü için gerekenlerin yapılacağını söyledi.

Birliğin 2021-2022 yılı faaliyet programı ile 2023 yılı tahmini bütçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, tarafından okundu.

Bütçe, muhtarların oylarına sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

Köy muhtarlarının talep ve görüşleri dinlendi.

Toplantıya, İl Genel Meclis üyeleri Muzaffer Bulut, Veysel Fırat ve muhtarlar katıldı.









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