Elazığ'da mahalleye inen domuz sürüsü görüntülendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir mahalleye inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Zafran Mahallesi'nde müstakil evler ile meyve bahçelerinin bulunduğu bölgeye gelen yaklaşık 20 domuz, bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.

O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.





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