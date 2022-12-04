Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zübeyde Hanım Caddesi yakınlarındaki park alanında A.D. (31) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabanca ile açılan ateş sonucu A.D. yaralandı.

A.D, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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