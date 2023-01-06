Baskil Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamlığınca Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı düzenlendi.
Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Tayip Özer, İl Genel Meclis üyesi Mithat Gündüz ve köy muhtarları katıldı.
Kaymakam Kundakçı, toplantıda 2022 yılı yapılan yatırımları değerlendirdiklerini, muhtarların taleplerini aldıklarını belirtti.
Bu yıl yapılacak işlerin planlamasını yaptıklarını kaydeden Kundakçı, "Yaptığımız yatırımların köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz." dedi.