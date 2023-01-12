Elazığ'da 112 Acil Çağrı Merkezi, bir yılda 153 bin 387 çağrıyı yanıtladı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı "112 Acil Çağrı Merkezi", 2022'de vatandaşlardan gelen 153 bin 387 çağrıyı cevapladı.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yaptığı açıklamada, geçen yıl mevcut çağrıların yüzde 70'inin asılsız ihbar olduğunu, bu ihbarların da acil durumda olan vatandaşları ciddi anlamda mağdur ettiğini belirtti.

Merkezin geçen yıl vatandaşlardan gelen 153 bin 387 çağrıya cevap verdiğini ifade eden Polat, şunları kaydetti:

"2022 yılı içerisinde ambulanslı ekiplerimiz 57 bin 121 vakaya yönlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığının vakaya ulaşma ortalaması kentte 10, kırsalda ise 30 dakikadır. Buna karşın ekiplerimiz, kentsel vakaların yüzde 96'sına 6 dakika, kırsaldaki vakaların yüzde 91'ine ise 17 dakika ortalama ile müdahalede bulunmuştur. Türkiye ortalamasını değerlendirdiğimizde 26 bin kişiye bir istasyon düşerken, ilimizde ortalama 17 bin kişiye 1 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düşmektedir. Yine Türkiye genelinde 14 bin 600 kişiye bir ambulans düşerken, ilimizde 9 bin 500 kişiye bir ambulans düşmektedir. Verilere bakıldığında acil sağlık hizmetleri olarak tüm alanlarda halkımıza başarılı bir şekilde hizmet verildiği görülmektedir."

Polat, kent genelinde 112 acil sağlık hizmetleri alanında 500'den fazla sağlık çalışanı ile hizmet verdiklerini dile getirdi.

Kent merkezinde 17, ilçelerde 18 olmak üzere 35 adet 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile hizmet verdiklerini aktaran Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Kent merkezi ve ilçelerimizde şu an göreve hazır 55 ambulans, 4 kar paletli,1 kuvözlü yenidoğan, 1 obez ve 1 adet 4 yataklı ambulansımız bulunmaktadır. Ambulans filomuzdaki toplam 62 araç ile vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu rakamlara üniversite ve özel hastane araçları dahil değildir. Ayrıca 2023 yılında Bakanlığımız tarafından müdürlüğümüze bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) 1 kurtarma aracı tahsis edilmiştir. Özellikle kış aylarında kritik görevlerde kullanılan kar paletli ambulanslarımızla yıl içerisinde 68 vakaya müdahale edilmiş ve hastalarımızın çeşitli sağlık tesislerine nakilleri sağlanmıştır. Bunun yanında yine yıl içerisinde tedavileri sağlanmak üzere ilimize uçak ile 10 hasta ve helikopter ile 8 hasta getirilmiştir. Buna karşın Elazığ'dan başka illere de uçak ile 37, helikopter ile de 4 vaka sevki gerçekleştirilmiştir."





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