Baskil'de aile okulu projesi kapsamında velilere eğitim verildi

ELAZIĞ (AA) - Baskil ilçesinde aile okulu projesi kapsamında velilere eğitim verildi.
Baskil Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan aile okulu veli eğitimi ve Vakıfbank Ortaokulu açılan kursa aileler katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Temiz, beşikten mezara eğitim kültürü anlayışıyla düzenli olarak kurslarının devam ettiğini, çalışmaları kapsamında velilere de eğitim verdiklerini söyledi.
Temiz, "Aile okulu projesi ile mutlu eğitim üzerine çalışmalar yapıyoruz. Velilerin öğrenmesi gerektiği konuları kurs öğretmenlerimiz etraflıca anlatmaktadır. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.