Depremde yaralı halde iş yerine sığınan "Mestan"a 3 yıldır sevgiyle bakıyor

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ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da kırtasiyecilik yapan Sevil Yıldız, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde ayağından yaralı halde iş yerlerine sığınan ve "Mestan" adını verdiği kediye 3 yıldır bakıyor.

Elazığ'da 3 yıl önce meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 1600 kişinin yaralandığı 6,8 büyüklüğündeki depremden hayvanlar da etkilendi. Depremde, kent genelinde 206 küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu, kimi sahipsiz hayvanlar çeşitli yerlerinden yaralandı.

Üniversite Mahallesi'nde kırtasiyecilik yapan Yıldız da depremin ardından ayağı aksayarak iş yerinin kapısına gelen bir kediyi, bitkin ve soğuktan üşümüş halde görünce onun da depremzede olduğunu düşündü ve barınması için iş yerine aldı.

Yaklaşık bir hafta iş yerinde barındırdığı, süt ve mamayla beslediği kedinin ayağındaki aksamanın geçtiğini gören Yıldız, tekrar sokağa saldığı hayvanın kendisini bırakmaması üzerine karton kutudan yuva yaptığı "Mestan"a iş yerinde bakmaya başladı.

- Yavrularını sahiplendirdi

Mestan ve sahiplendirdiği yavrulardan geriye kalan minik yavrusu "Benekli"ye anne şefkatiyle bakan Yıldız, AA muhabirine, büyük depremin bıraktığı psikolojik etkiyi zamanla atlattıklarını ancak yaşamını yitiren 41 canın acısını hâlâ yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Depremin geride hüzün dolu hatıralar bıraktığını ancak o gece ayağı sekerek bitkin vaziyette iş yerlerinin kapısına gelen Mestan ile başlayan dostluğunun kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Yıldız şöyle konuştu:

"Deprem anında herkes panik halinde dışarıya koşuşturmuştu. O anda bir baktık ki dükkanımızın önünde bir kedi, o da korkmuş panik halindeydi, içeriye aldık. Ayağı böyle sendeleyerek geldi kapımızın önüne. Aradan günler geçince o bize biz ona alıştık. Doğan yavrularını da sahiplendirdik. Bugüne kadar 3 kez yavruladı, 11 yavrusunu sahiplendirdik."

Yıldız, çok sevdikleri kedinin iş yerlerinin adeta maskotu haline geldiğini, fotokopi çektirmek, kitap-kırtasiye malzemesi almaya gelen başta öğrenciler olmak üzere tüm müşterilerinin Mestan'ı çok sevdiğini ve onunla ilgilendiğini anlattı.

Depremin tanışmalarına vesile olduğu Mestan'ı hayatının sonuna kadar koruyup gözeteceğini aktaran Yıldız, "İş yerimizde çalışma arkadaşlarımızla bir aile gibiyiz, Mestan da artık ailemizin bir ferdi oldu. Bütün ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız, Mestan'ın yaklaşık 3 ay önce doğurduğu üç yavrudan ikisini sahiplendirdiklerini, geriye Benekli adını verdikleri bir yavrusunun kaldığını, onu da sahiplenecek bir hayvansever aile aradıklarını sözlerine ekledi.

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