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        Haberler Yaşam Kum tanesinden bile daha küçük! Dünyanın en küçük canlısı hangisi biliyor musunuz?

        Dünyanın en küçük canlısı hangisi biliyor musunuz? İşte Brachycephalus!

        Dünyanın en küçük canlıları arasında yer alan Brachycephalus ve sivri cüce fare, doğanın mucizevi minyatürlerinden sadece ikisi. Bu ufacık canlılar, minik boyutlarına rağmen yaşadıkları ekosistemlerde hayatta kalma becerileriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 09.09.2024 - 08:06
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        Küçük hayvanlar doğaları gereği genellikle göz ardı edilirler. Hayvan meraklılarının çoğu mavi balinaların (Balaenoptera musculus) en büyük hayvanlar olduğunu bilir, ancak çok azı gezegenimizin en minyatür sakinlerinden haberdardır. Peki, en küçük hayvan hangisidir?

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        MİKSOZOANLAR

        Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nde profesör olan Beth Okamura, miksozoanların Dünya'daki en küçük hayvanlar olduğuna inanıyor çünkü birçok miksozoan türü yetişkin olarak sadece tek bir hücreden oluşuyor.

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        OLGUNLAŞSALAR BİLE TEK HÜCRELİLER

        Okamura, “Hepimiz yaşam döngümüzün bir noktasında küçük aşamalara sahibiz, ancak olgunlaştığımızda karmaşık çok hücreli hayvanlar oluyoruz” dedi. “Myxozoa için durum böyle değil. Olgunlaştıklarında hala tek hücreliler.”

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        KUM TANESİNDEN 100 KAT KÜÇÜK

        Miksozoanlar yetişkin olduklarında 0,02 milimetre (20 mikrometre) kadar küçük olabilirler. Hawaii Üniversitesi'ne göre bu, bir kum tanesinden 100 kat daha küçüktür.

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        EN KÜÇÜK MEMELİ

        Miksozoanlar genel olarak en küçük hayvanlar olabilir, ancak diğer birkaçı kendi evrimsel gruplarının en küçüğü oldukları için mansiyonu hak ediyor.

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        Örneğin, Mammal Review dergisinde yayınlanan 2012 tarihli bir çalışmaya göre, en küçük memeli unvanı Etrüsk sivri fareleri (Suncus etruscus) ve yaban arısı yarasaları (Craseonycteris thonglongyai) arasında paylaşılıyor.

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        Michigan Üniversitesi'nin Hayvan Çeşitliliği Ağı, yaban arısı yarasalarının 2,9 ila 3,3 santimetre uzunluğuyla iki türden daha kısa olduğunu düşünürken, sivri fareler 5 cm uzunluğa kadar büyüyebilir.

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        EN KÜÇÜK OMURGALILAR

        En küçük omurgalılar, birkaçının uzunluğu bir inçten az olan minyatür kurbağalardır. Şubat 2024'te Zoologica Scripta dergisinde yayınlanan bir çalışmada, Brezilya'daki Santa Cruz Devlet Üniversitesi'nde zooloji profesörü olan Mirco Solé, Brachycephalus pulex adlı bir kurbağayı bilinen en küçük omurgalı olarak taçlandırdı.

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        Solé ve meslektaşları, olgun dişi B. pulex'in ortalama uzunluğunun sadece 8,15 mm olduğunu, erkeklerin ise 7,1 mm ile daha da kısa olduğunu, yani bir insanın tırnağına sığacak kadar küçük olduğunu tespit etti.

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        Bu küçük tür sadece Brezilya'nın doğusundaki Bahia eyaletindeki iki dağda bulunur. B. pulex nehirlerin yakınındaki yaprak çöplerinde yaşıyor ve çoğunlukla akarları yiyor. Solé, “Çok küçük oldukları için çoğu hayvan akarlarla beslenmez” dedi.

        B. pulex şu anda araştırmacıların bulduğu en küçük omurgalı olsa da, Solé dışarıda daha da küçük bir kurbağa olabileceğini belirtti. “Gezegende neyin yaşadığını bilmekten hâlâ çok uzağız” dedi. “Şu anda en küçüğü bu.”

        Kaynak: Live Science

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