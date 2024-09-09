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        Haberler Dünya Vietnam'ı Yagi Tayfun'u vurdu! Can kaybı yükseliyor | Dış Haberler

        Vietnam'ı Yagi Tayfun'u vurdu! Can kaybı yükseliyor

        Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan Yagi Tayfun'u sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yetkililer, 24 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2024 - 10:35 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:35
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        Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalar sebebiyle 24 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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        Yetkililer, afetten dolayı 229 kişinin yaralandığı belirtti, tayfun nedeniyle 8 bin 17 evin de hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

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        Yaklaşık 110 bin hektarlık pirinç tarlasının sular altında kaldığı kaydedildi.

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        BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

        Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

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        Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.

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        Çin'in Haynan eyaletini 7 Eylül'de vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #vietnam
        #Yagi Tayfunu
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