Elazığ'da oto tamircisinin kardan yaptığı heykeller ilgi görüyor

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Ağın ilçesinde oto tamirciliği yapan Vahdet Gündüz, kardan yaptığı heykeller ilgi görüyor.



Gündüz, kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen ilçede, boş alanlara eşi ve çocuklarının yardımıyla kardan heykeller yapıyor.

Yaptığı birbirinden farklı figürlerin görenlerin ilgisini çektiğini belirten Gündüz, "Bu yıl geç de olsa beklediğimiz kar yağdı. Her yıl ailemle birlikte kardan heykeller yapıyorum. Çevredekiler, özellikle çocuklar gördüğünde beğeniyor. Olumlu tepkiler alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

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