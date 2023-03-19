Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kıraathanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Gazi Caddesi’ndeki Zırhlıoğlu Pasajı'nda bulunan kıraathanede kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tabancayla ateş açıp kaçtı.

Saldırıda silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.