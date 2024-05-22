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        Elazığ'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 21:33 Güncelleme: 22.05.2024 - 21:33
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        Elazığ'da 158 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında C.G'nin kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kenevir bitkilerine bakım yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

        Bölgede yapılan aramada, 158 kök Hint keneviri ele geçirildi, C.G. gözaltına alındı.

        Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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