Elazığ'da 4. kattan hafif ticari aracın üstüne düşen kadın hastanede öldü
Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşerek yaralanan 70 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Elazığ'da 4. kattan park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşerek yaralanan 70 yaşındaki kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan dün dengesini kaybederek park halindeki hafif ticari aracın üstüne düşen Narin Yürek (70), kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Yürek'in cenazesinin işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.