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        Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadın öldü

        ELAZIĞ'da 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen Narin Yürek (70), kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 11:48 Güncelleme: 22.05.2024 - 11:50
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        Elazığ'da 4'üncü kattan aracın üzerine düşen kadın öldü
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        ELAZIĞ'da 4'üncü kattan park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen Narin Yürek (70), kurtarılamadı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Şık Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre; apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybeden Narin Yürek, park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yürek, kurtarılamadı. Yürek'in cenazesi, Fevzi Çakmak Cemevi'ndeki tören sonrası Gülmez Mezarlığı'na defnedilecek.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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