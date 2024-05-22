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        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden vurulan Yusuf öldü

        ELAZIĞ'da komşu aileler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabanca ile kalbinden vurulan Yusuf Çaça (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:35
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        Kavgayı ayırmak isterken kalbinden vurulan Yusuf öldü
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        ELAZIĞ'da komşu aileler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken tabanca ile kalbinden vurulan Yusuf Çaça (23), hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Köy içinde hızlı araç kullanılması nedeniyle komşu aileler arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Çaça, tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlardan birinin kalbine isabet etmesiyle yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çaça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü. 1 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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