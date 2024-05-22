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        Sivrice'de yayla yolunda çalışmalarda sona gelindi

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Aşağı Çanakçı köyü yayla yolu yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:09
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        Sivrice'de yayla yolunda çalışmalarda sona gelindi
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Aşağı Çanakçı köyü yayla yolu yapım çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı faaliyet programı içerisinde bulunan yol yapım çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

        Bu kapsamda, Aşağı Çanakçı köyü sakinlerinin yaz aylarında hayvancılık için kullandıkları yaylaya araçların ulaşımı için başlatılan yol yapım çalışmalarında sona gelindiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yaklaşık 4 kilometre uzunluktaki yayla yolu için idaremize bağlı ekipler, çalışmalarına devam ederken, yolun kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte Aşağı Çanakçı köyünde yaşayan vatandaşlarımız artık rahatlıkla hayvanlarını yaylaya götürüp getirebilecek imkana kavuşmuş olacak."

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