Elazığ'da okullardaki taramalar çocukları obeziteden koruyacak

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da okullarda yapılan sağlık taramalarında obezite riski taşıyan çocuklar tespit edilerek, hazırlanan spor ve beslenme programlarıyla sağlıklı zayıflamaları sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, obeziteye dikkati çekmek, obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıkların önüne geçmek için "Kendine İyi Bak Projesi"ni hayata geçirdi.

Bu kapsamda 1 diyetisyen ve 3 beden eğitimi öğretmeninden oluşan 4 kişilik mobil ekip, okulları gezerek ilk etapta 4. ve 6. sınıf öğrencileriyle bir araya geliyor, obezite riski taşıyan çocukları belirliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, dünyada obezitenin en önemli ve yaygın sağlık sorunlarından olduğunu, obeziteyle mücadele ve sağlıklı yaşam becerisini çocuk yaşta öğrencilere kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerinin de desteğiyle tespit ettikleri öğrencileri, velilerinin kontrolünde sağlık kuruluşuna yönlendiren ekipler, sağlık raporu doğrultusunda çocukların kilolarına göre spor ve beslenme programı hazırlıyor.

Kentte 6 ay önce uygulamaya başladıkları proje ile okullarda genel tarama yapıldığını ifade eden Yiğit, "Bu taramalar sonucunda yapılan tespitle ilgili öğrencilerimize ve velilerimize gerekli bilgileri verdik. Bu, kalp-damar, kanser ve benzeri diğer hastalıkların önüne geçmek amacıyla yapılmış önleyici bir hizmet." dedi.

Aşırı kilolu öğrencilerle ilgili tespitlerde Sağlık Bakanlığının ilgili portalından da faydalandıklarını dile getiren Yiğit, şöyle devam etti:

"Sağlık raporlarını aldıktan sonra spor yapmaya elverişli öğrencilerimiz haftanın belirli günlerinde spor salonunda bir araya gelip kültür fizik hareketleri yapıyor. Müdürlüğümüzde görevli diyetisyen, öğrencilerimize uygun diyet formlarını da hazırlayarak ailelerini bilgilendiriyor. Sağlıklı beslenmeleri ve spor yaparak ideal kiloya gelmeleri için gerekli çalışmayı başlatmış olduk. Obezite ile mücadelede oldukça güzel bir yol katettik. Başarı sağlayan çok öğrencimiz, bu süreçte bilinçlenen velilerimiz var."