AK Parti Keban İlçe Başkanı Tunç, görevine başladı
AK Parti Keban İlçe Başkanı olarak atanan Öner Tunç, görevine başladı.
AK Parti Keban İlçe Başkanı olarak atanan Öner Tunç, görevine başladı.
AK Parti İlçe binasında partililerle bir araya gelen Tunç, kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde olacağız." dedi.
Tunç, kendisinden önce bu görevi yürüten Turgay Toprak'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
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