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        AK Parti Keban İlçe Başkanı Tunç, görevine başladı

        AK Parti Keban İlçe Başkanı olarak atanan Öner Tunç, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 17:09 Güncelleme: 02.10.2024 - 17:09
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        AK Parti Keban İlçe Başkanı Tunç, görevine başladı
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        AK Parti Keban İlçe Başkanı olarak atanan Öner Tunç, görevine başladı.

        AK Parti İlçe binasında partililerle bir araya gelen Tunç, kendisine verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını belirterek, "Birlik ve beraberlik içinde olacağız." dedi.

        Tunç, kendisinden önce bu görevi yürüten Turgay Toprak'a da yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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