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        Baskil Kaymakamı Türker, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti

        Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:45 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:21
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        Baskil Kaymakamı Türker, Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti
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        Elazığ'ın Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Baskil Orman İşletme Şefliğini ziyaret etti.

        Ziyarette, Kaymakam Türker'e Baskil Orman İşletme yetkilileri yapılacak etkinlik ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Orman alanlarının korunmasının ve genişletilmesinin önemine değinen Türker, "Baskil Orman İşletme Şefliği, doğal güzellikleriyle sağlığımıza olumlu etki eden, topraklarımızı koruyan, binlerce çeşit canlıya yuva olan, hava kirliliğini önleyen ormanlarımıza karşı son derece duyarlı ve özverili olarak çalışıyor. Görev başında, devletin ve milletin iş ve işlemlerini yapmak üzere çalışan personele başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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