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        Keban'da arıcılara seminer verildi

        Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından Keban ilçesinde arıcılara yönelik eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 00:45 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:45
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        Keban'da arıcılara seminer verildi
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        Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı tarafından Keban ilçesinde arıcılara yönelik eğitim düzenlendi.

        Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen arı yetiştiriciliği ve arı hastalıkları seminerinde konuşan Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, sahada yaşadıkları sorunları ele alacaklarını söyledi.

        Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin'in de katıldığı seminerde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Ali Korkmaz da arıcıları bilgilendirdi.

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