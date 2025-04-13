Keban'da arıcılara seminer verildi

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin'in de katıldığı seminerde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ziraat Mühendisi Ali Korkmaz da arıcıları bilgilendirdi.

Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen arı yetiştiriciliği ve arı hastalıkları seminerinde konuşan Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay, sahada yaşadıkları sorunları ele alacaklarını söyledi.

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