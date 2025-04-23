Ağın'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Sırlıer tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde devam eden törene, Ağın Kaymakamı Furkan Taha Türkmenoğlu, Belediye Başkanı Şeref Çakar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sevil Ardıç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Gümüşkaya ve kurum müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Törende, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmaların ardından, öğrenciler şiirler okudu ve çeşitli gösteriler sundu.