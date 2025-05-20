Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da 2 bini aşkın çocuğa ulaştı

        Elazığ'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" ile 2 bini aşkın çocuk sinema keyfi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:13 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gezen Sinema Tırı" Elazığ'da 2 bini aşkın çocuğa ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gezen Sinema Tırı" ile 2 bini aşkın çocuk sinema keyfi yaşadı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından sinemaya erişimin kısıtlı olduğu bölgelerdeki çocukları beyaz perdeyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamda Gezen Sinema Tırı, Elazığ'ın ilçelerinde çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

        Elazığ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, 12-23 Mayıs'ta gerçekleştirilen program çerçevesinde bugüne kadar Baskil, Keban, Ağın, Sivrice, Maden ve Arıcak ilçelerinde 2 bini aşkın çocuk sinema gösterimlerine katıldı.

        Mobil sinema salonu şeklinde tasarlanan tırda çocuklar, "Rafadan Tayfa" filmini izleme imkanı buldu.

        Etkinlik sırasında çocuklar şarkılar söyleyip doyasıya eğlenirken, ücretsiz sunulan seanslarla kültürel bir atmosferde sinema deneyimi yaşadı.

        Sinemayla ilk kez tanışma heyecanını yaşayan çocuklar, hem eğlenceli hem de eğitici içeriklerle sanat dolu bir gün geçirdi.

        Elazığ'daki tüm ilçeleri ziyaret etmesi hedeflenen Gezen Sinema Tırı, çocukları sinemanın büyülü dünyasıyla buluşturuyor.

        Gezen Sinema Tırı yolculuğuna 21 Mayıs'ta Palu, 22 Mayıs'ta Kovancılar, 23 Mayıs'ta Karakoçan ilçelerinde devam edecek.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bu anlamlı projesi, Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi Elazığ'da da kültür ve sanat sevgisinin yaygınlaştırılmasına önemli katkılar sunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        20 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Elazığ Valiliği bir haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Ağın'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
        Ağın'da köylerde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
        Elazığ Akdağ'da doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı
        Elazığ Akdağ'da doğa yürüyüşü etkinliği yapıldı
        Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Sivrice'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Ağın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Ağın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
        Keban'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı