Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kestiler

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:40 Güncelleme: 05.10.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban'ın Ulupınar köyünde Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kestiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kesti.

        Ulupınar Köyü Muhtarlığı organizasyonunda yapılan etkinlikte, Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelen vatandaşlar yıllardır sürdürülen gelenek doğrultusunda 12 küçükbaş hayvan kesti.

        Kesilen kurban etleriyle hazırlanan yemekler, köy sakinleri ve misafirlere ikram edildi.

        Köy muhtarı Nazım Sezer, her yıl köy halkının desteğiyle alınan büyük ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak kesildiğini belirtti.

        Sezer, "233 yıldır süre gelen bir geleneğimiz, bereket için her yıl kurbanlar kesiyoruz." dedi.

        Köy sakinlerinden İbrahim Öztürk da bu özel günlerinde misafirleri ve köy halkından 1100 kişiye yemek ikramda bulunduklarını aktardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun yemek borusundan 19 mıknatıs çıkarıldı
        Elazığ'da 3 yaşındaki çocuğun yemek borusundan 19 mıknatıs çıkarıldı
        İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırıları Elazığ'da protesto e...
        İsrail'in Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na saldırıları Elazığ'da protesto e...
        3 yaşındaki çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs endoskopiyle çıkarıldı
        3 yaşındaki çocuğun yuttuğu 19 mıknatıs endoskopiyle çıkarıldı
        Elazığ'da şehit oğlunun adına yaptırdığı hayır çeşmesinin işçiliğini de yap...
        Elazığ'da şehit oğlunun adına yaptırdığı hayır çeşmesinin işçiliğini de yap...
        Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi
        Elazığ'da 6,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi
        Keban Kaymakamı Atalık'ı, İlçe Müftüsü Meşe ziyaret etti
        Keban Kaymakamı Atalık'ı, İlçe Müftüsü Meşe ziyaret etti