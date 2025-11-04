Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi.

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çakar koordinatörlüğünde, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşi programı kapsamında Vali Hatipoğlu, mesleki tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Dünyada son yıllarda birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da büyük ve köklü değişimler yaşadığını aktaran Hatipoğlu, Türkiye'de de iletişim alanındaki değişimin 1984 yılında çevirmeli telefonların yaygınlaşmasıyla başladığını söyledi.

Ankesörlü telefonlar, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, özel kanalların artması, internet ve akıllı telefonların çıkmasıyla bu değişimin daha da hızlandığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Cep telefonundan artık her türlü işlemi yaptığımız bir döneme girdik. Bu aynı zamanda bizim okuma ve iletişimle ilgili pek çok alışkanlığımızı da değiştirdi. Daha önce yaklaşık bir saatimizi gazete ya da köşe yazılarını okumaya ayırırken, günümüzde bir haberde kalış süresinin 5 saniye ile 10 saniye arasında olduğu ifade ediliyor. Yani bu bize bir bilgide kalış süresinin 5-10 saniye arasına kadar indiğini gösteriyor. Bu da tam bilgi ya da malumat sahibi olmadan, bir konuyla ilgili olarak tamamen fikri bir temeli olmadan insanların hüküm vermesi gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor."