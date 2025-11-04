Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:30 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, iletişim fakültesi öğrencileriyle söyleşi programında bir araya geldi.

        Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih Çakar koordinatörlüğünde, halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü öğrencileri tarafından düzenlenen söyleşi programı kapsamında Vali Hatipoğlu, mesleki tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

        Dünyada son yıllarda birçok alanda olduğu gibi iletişim alanında da büyük ve köklü değişimler yaşadığını aktaran Hatipoğlu, Türkiye'de de iletişim alanındaki değişimin 1984 yılında çevirmeli telefonların yaygınlaşmasıyla başladığını söyledi.

        Ankesörlü telefonlar, bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi, özel kanalların artması, internet ve akıllı telefonların çıkmasıyla bu değişimin daha da hızlandığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Cep telefonundan artık her türlü işlemi yaptığımız bir döneme girdik. Bu aynı zamanda bizim okuma ve iletişimle ilgili pek çok alışkanlığımızı da değiştirdi. Daha önce yaklaşık bir saatimizi gazete ya da köşe yazılarını okumaya ayırırken, günümüzde bir haberde kalış süresinin 5 saniye ile 10 saniye arasında olduğu ifade ediliyor. Yani bu bize bir bilgide kalış süresinin 5-10 saniye arasına kadar indiğini gösteriyor. Bu da tam bilgi ya da malumat sahibi olmadan, bir konuyla ilgili olarak tamamen fikri bir temeli olmadan insanların hüküm vermesi gibi bir sonucu ortaya çıkarıyor."

        Türkiye'nin başta savunma sanayi alanında olmak üzere teknoloji alanında yaptığı çalışmalarla çok farklı noktalara doğru evrildiğini ve sosyal yapısı dolayısıyla bir istikrar adası haline geldiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Dünyada tarih boyunca savaşların çıktığı, krizlerin yaşandığı belli yerler var. Bunların en başında Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar gelir. Dünya tarihi içerisindeki savaşların büyük bir kısmının odak noktaları ve halklar arasındaki savaşların büyük bir kısmının yaşandığı yerler bu coğrafya. Bu coğrafyanın tam ortasında Türkiye bir huzur ve barış adası gibi kendisini yeniden gerçekleştirmeye ve dünya üzerinde varlığını hür ve bağımsız olarak aynı zamanda diğer toplumlar içinde bir garanti olarak sürdürmeye çalışıyor." dedi.

        Hatipoğlu, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevapladı.

        Programa, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, FÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Demirci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade verecek
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        75 kez bıçaklayıp katletti! İşte vahşetin gerekçesi!
        Duran'ın dönüşü!
        Duran'ın dönüşü!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören 70 öğrenciye sertifik...
        Elazığ'da Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören 70 öğrenciye sertifik...
        ZİÇEV Elazığ Şubesince basın toplantısı düzenlendi
        ZİÇEV Elazığ Şubesince basın toplantısı düzenlendi
        Elazığ'da 89 firari hükümlü yakalandı
        Elazığ'da 89 firari hükümlü yakalandı
        Keban'da Kızılay Haftası kutlandı
        Keban'da Kızılay Haftası kutlandı
        Hazar Gölü'ne uçan beton mikserinin şoförü kurtarıldı
        Hazar Gölü'ne uçan beton mikserinin şoförü kurtarıldı
        Elazığ'da göle devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
        Elazığ'da göle devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı