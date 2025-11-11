Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 17:39 Güncelleme: 11.11.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

        Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 7. günde de devam edildi.

        AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, bugün ağırlıklı olarak çocuğun evinin çevresi, mısır tarlaları, bahçeler, özel meskenler, havuzlar ve kuyuların bulunduğu alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

        Vali Numan Hatipoğlu da beraberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve AFAD İl Müdürü Cafer Giyik ile arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

        Hatipoğlu, basın mensuplarına, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz sürdüğünü söyledi.

        - Çocuğun cansız bedeni Uluova Çayı'nın kenarında bulundu

        Ekiplerce yürütülen arama çalışmaları sonucu Veysel Bilen'in cansız bedeni, yaşadığı mahalleden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Mollakendi beldesi sınırlarından geçen Uluova Çayı'nın kenarında bulundu.

        Küçük çocuğun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bölgede inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

        Basın mensuplarına açıklama yapan Hatipoğlu, Bilen'in cansız bedeninin evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki bir çayda bulunduğunu belirtti.

        Arama çalışmalarında 250 kişilik ekibin yer aldığını ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Tüm foseptiklere, çukurlara, su birikintilerine, olası ihtimal dahilinde olduğunu gördüğümüz tüm metruk yapılara ve inşa halindeki yerlere baktık. 55 kilometrekarenin üzerinde bir alanı gece gündüz taradık. İHA'larımız bize destek verdi. Dronlarla zaten sürekli olarak hem jandarmamız hem de emniyetimiz gece gündüz çalıştılar. Buradan özellikle PAK timimize, özel harekata, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, su altı ekibimize teşekkür ediyoruz, çok fedakarca çalıştılar ancak maalesef çocuğumuzun cansız bedenine ulaştık. Allah rahmet eylesin. Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam edecek, farklı bir konu var mı yok mu diye. Başımız sağ olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!

        Benzer Haberler

        Elazığ Valisi Hatipoğlu: "Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından deva...
        Elazığ Valisi Hatipoğlu: "Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından deva...
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız beden...
        GÜNCELLEME 2 - Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız beden...
        Elazığ'da kayıp otizmli Veysel'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Elazığ'da kayıp otizmli Veysel'in cansız bedenine ulaşıldı (2)
        Elazığ'da kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu Çiftçiler su motorunu bırakma...
        Elazığ'da kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu Çiftçiler su motorunu bırakma...
        Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de fidanlar toprakla buluşturuldu
        Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de fidanlar toprakla buluşturuldu
        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmala...
        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğu arama çalışmala...