GÜNCELLEME 3 - Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Elazığ'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 11 yaşındaki otizmli çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Gümüşkavak Mahallesi'nde ailesinin 5 Kasım'da saat 23.14 sıralarında yaptığı kayıp ihbarının ardından 11 yaşındaki Veysel Bilen'i bulmak için İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), özel harekat, polis ve jandarma ekipleri tarafından termal dron ve İHA desteğiyle havadan ve karadan başlatılan arama çalışmalarına 7. günde de devam edildi.

AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gazetecilere, bugün ağırlıklı olarak çocuğun evinin çevresi, mısır tarlaları, bahçeler, özel meskenler, havuzlar ve kuyuların bulunduğu alanlarda çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Vali Numan Hatipoğlu da beraberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve AFAD İl Müdürü Cafer Giyik ile arama çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.