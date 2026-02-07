Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle 6 köy karantinaya alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 07.02.2026 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle 6 köy karantinaya alındı.

        Çalık köyünde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkması nedeniyle 6 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

        Karantinaya alınan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köylerinde canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Ceren'in göğsüne tek kurşun! 3 kişi gözaltında!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Meriç'te turuncu alarm!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Kenan Yıldız 2030'a kadar Juventus'ta!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Anne ile kızını uçuruma atmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Sponsorluk gelirinde hedef 100 milyon Euro!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Emekli polis eşini ve emlakçıyı öldürmüştü... Yasak aşk iddiası!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Süper Lig'in ara transfer raporu!
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        Düden yaptılar! Suyu yeraltına verdiler
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        G.Saray, Rize deplasmanında!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Sahte kadın profili açan Venezuelalı fena çarptı!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Bir annenin feryadı: Benim kızımı öldürdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Baba katilinin vicdan azabı: Emniyette rahat uyudum!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Plazaya kalaşnikofla saldırı! 5 tetikçi yakalandı!
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kentsel dönüşümde düzenleme neler içeriyor?
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Kraliyetlerde Epstein sarsıntısı
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Süreç olumlu: ABD ve İran müzakerelere devam edecek
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Reddit, Türkiye'de şirket kurdu
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Uzun yaşamın sırrı 'Mavi Bölge'de yaşayanlarda!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!
        Karaman'da 1300 yıllık figürlü ekmek!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kar suları eridi, dereler coştu
        Elazığ'da kar suları eridi, dereler coştu
        Elazığlı sporcu gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
        Elazığlı sporcu gülle atmada Türkiye şampiyonu oldu
        Çaldığı brandayı çöp poşetine sığdıramayınca eliyle taşıyarak götürdü
        Çaldığı brandayı çöp poşetine sığdıramayınca eliyle taşıyarak götürdü
        Elazığ'da muhtarlara çığ farkındalık eğitimi
        Elazığ'da muhtarlara çığ farkındalık eğitimi
        Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması
        Elazığ'da kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması
        Palu'da okulun içine giren tilki kamerada
        Palu'da okulun içine giren tilki kamerada