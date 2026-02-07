Elazığ'da hayvanlarda görülen çiçek hastalığı nedeniyle 6 köy karantinaya alındı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir küçükbaş hayvancılık işletmesinde çiçek hastalığı görülmesi nedeniyle 6 köy karantinaya alındı. Çalık köyünde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvancılık işletmesindeki koyun ve keçilerde çiçek hastalığı çıkması nedeniyle 6 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya alınan Çalık, Sağdıçlar, Büklümlü, Ulupınar, Bahçeli ve Bademli köylerinde canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.