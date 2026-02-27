Canlı
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 21:08 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu.

        Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü.

        Ziyarette, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

