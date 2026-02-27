Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Valiliğine ziyarette bulundu. Yılmaz, Elazığ Valiliğini ziyaretinde Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Numan Hatipoğlu ile görüştü. Ziyarette, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yer aldı.

