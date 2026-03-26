Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Takibe alınan bir şüphelinin üst ve çanta aramasında 6 bin 395 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

