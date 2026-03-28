        Elazığ'da kadınlar Gazze'ye destek için birlikte üretiyor

        İSMAİL ŞEN - Elazığ'da gönüllü kadınlar Gazze'deki kadın ve çocuklara destek için el emeği göz nuru ürünler yapıyor.

        Giriş: 28.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Gazze halkına maddi ve manevi destek sağlamak için yaklaşık 2 yıldır devam eden kurslara katılan gönüllü kursiyerler, örgü, nakış, dokuma, takı, çanta, seramik, ahşap boyama, ev dekorasyonu gibi alanlarda birbirinden değerli el işi ürünler yapıyor.

        Gönüllü kadınların ortaya koyduğu örnek dayanışmayla yapılan el emeği göz nuru ürünler çeşitli vesilelerle açılan sergilerde satışa sunularak, elde edilen gelir yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze halkına ulaştırılıyor.

        - "Ninelerimiz de el emeği göz nuru ürünler yapıyor"

        Vakfın il temsilciliğini yapan Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Polat, AA muhabirine, İsrail'in saldırıları sonucu harabeye dönen Gazze'de abluka altındaki Filistin halkının çadır kamplarda zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

        Türkiye'deki birçok yardım kuruluşunun Gazze'ye yardımlarını sürdürdüğünü belirten Polat, bu anlamda vakıf olarak yapılan yardımlara katkı sunmak amacıyla gönüllü kursiyerlerle el işi ürünler yaptıklarını dile getirdi.

        Polat, kurslarda gönüllü olarak görev yapan kadınların, genç kızların el emeği göz nuru ürünler yaptığına değinerek, şöyle konuştu:

        "Vakıf olarak malzemeleri tedarik ediyoruz. Onlar da özveriyle ellerinden geldiğince üretimlerini gerçekleştiriyor. Millet olarak mazlum coğrafyalarda yaşayanların her zaman yanında olduk. Gazze de mazlum kadın ve çocukların olduğu ve ne yazık ki soykırıma uğrayan bir coğrafya. Sonuna kadar, canı gönülden onların yanında olacağız. Tüm dünyadaki mazlumlara, onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

        Kursa katılan Gizem Nur Köküm de bugün yaşanan savaşlarda en çok kadınların ve çocukların mağdur olduğunu ifade etti.

        Bu nedenle dünyanın her neresinde olursa olsun insanlık adına herkesin mazlumlara destek olması gerektiğini vurgulayan Köküm, şunları kaydetti:

        "Gazze'deki kadın ve çocuklara destek için el emeği ürünler üretiyoruz. Eğitmenlerimizle, annelerimizle, ablalarımızla hep beraber elimizden geldiğince kadın ve çocuklara destek olacak faaliyetler yürütüyoruz. Bu kapsamda yeni sergi açmayı planlıyoruz ve gelirini Filistin'deki kadınlarımıza göndermeyi amaçlıyoruz. KADEM'de ablalarımızla, eğitmenlerimizle birlikte bir şeyler üreterek, mazlum coğrafyalardaki kadınlara destek olabilmek için çabalıyoruz. Umarım hep birlikte daha güzel bir dünyayı elde edebiliriz."

        Fethiye Yurten ise Elazığ Halk Eğitimi Merkezi'nde usta üretici olduğunu, KADEM'de açılan kurslarda gönüllü el sanatları eğitimi verdiğini belirtti.

        "Gönüllü kadınlarımızla birlikte Gazze'de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kardeşlerimiz için el emeği ürünler hazırlıyoruz. Bu çalışmalar dayanışma duygumuzu pekiştiriyor. Kadınların emeği ve dayanışması dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirecek en önemli güçlerinden biridir." diyen Yurten, bu doğrultuda çalışmalarına aynı azim ve kararlılıkla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Yemen'den İsrail'e ilk kez füze fırlatıldı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Suudi Arabistan'daki üsse saldırdı: 12 ABD askeri yaralandı
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Yeni araştırma: Bu diyet beyin yaşlanmasını yavaşlatıyor
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Torreira'dan transfer itirafı!
        Kıdem tazminatı nasıl alınır?
        Çocukların yanında vurdu! Araçla ezmeye kalktı!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        "Aile baskısı yok"
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        O fay hareket ediyor! Bölge genişliyor
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Benzer Haberler

        Kayısı bahçeleri beyaza büründü, ortaya eşsiz manzaralar çıktı
        Kayısı bahçeleri beyaza büründü, ortaya eşsiz manzaralar çıktı
        Elazığ'da otomobil yan yattı: 1 yaralı
        Elazığ'da otomobil yan yattı: 1 yaralı
        Elazığ'da hasarlı caminin minaresi iş makinesi ile yıkıldı
        Elazığ'da hasarlı caminin minaresi iş makinesi ile yıkıldı
        Bakan Memişoğlu: Günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyor...
        Bakan Memişoğlu: Günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyor...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Elazığ'da fakülte binası ve hastane açılışında kon...
        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Elazığ'da fakülte binası ve hastane açılışında kon...
        Bakan Memişoğlu: "Son 23 yılda sağlığın her alanında büyük bir dönüşüm gerç...
        Bakan Memişoğlu: "Son 23 yılda sağlığın her alanında büyük bir dönüşüm gerç...