        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Elazığ'da fakülte binası ve hastane açılışında konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bugün 27'si şehir hastanesi olmak üzere 1524 hastane, 271 bini aşkın yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Bakan Memişoğlu, Elazığ'da Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte binası ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışı amacıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bereketli topraklarda böylesine güzel bir sağlık yatırımını hayata geçirmenin mutluluğunu hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

        Üniversitenin yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve sağlık alanındaki güçlü altyapısıyla hem Elazığ'a hem de bölgesine önemli katkılar sunan köklü bir eğitim yuvası olduğunu anlatan Memişoğlu, yeni Diş Hekimliği Fakültesi binası ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin de bu güçlü birikimi daha ileriye taşıyacak önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Modern sağlık hizmetleri ile nitelikli eğitimi aynı çatı altında buluşturan bu tesisin aynı zamanda geleceğin diş hekimlerinin yetişeceği güçlü bir merkez haline geleceğini dile getiren Memişoğlu, 183 diş ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin gelişmiş altyapısıyla şehre ve çevre illere hizmet vereceğini bildirdi.

        Sadece Elazığ'da değil ülke genelinde de ağız ve diş sağlığı alanında çok önemli bir kapasiteye ulaştıklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "23 yıl önce ülkemizde yalnızca 14 ağız ve diş sağlığı merkezi ile hizmet verilirken bugün 137 ağız ve diş sağlığı hastanesi ve 275 merkezimizle hizmet vermekteyiz. 81 ilimizde 53 bin 635 diş hekimimiz görev yapmaktadır. 7 bin 597'si üniversitelerimizde olmak üzere toplam 17 bin 912 diş ünitesiyle vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu güçlü altyapı ve insan kaynağı sayesinde sadece son bir yılda 31 milyon 841 bin muayene ve tedavi gerçekleştirdik. Ayrıca koruyucu hekimliği en önemli vizyonlarımızdan biri olarak görüyor, Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz aracılığıyla koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda sadece diş sağlığında değil sağlığın her aşamasında büyük bir değişim gerçekleştirdik. Bugün 27'si şehir hastanesi olmak üzere 1524 hastane, 271 bini aşkın yatak kapasitesi ve 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz."

        Salgın ve depremler gibi büyük sınavlarda, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi sağlık hizmetleri aksarken, güçlü altyapı ve fedakar sağlık çalışanlar sayesinde bu süreci en başarılı geçiren ülkelerden biri haline geldiklerini kaydeden Memişoğlu, "6 Şubat depremlerinde yitirdiğimiz canlarımızın acısını hala yüreğimizde taşırken, yaralarımızı sarmak için de gece gündüz çalıştık. Elazığ’ımızın da içinde bulunduğu 11 ilimizde, toplam 5 bin 864 yatak kapasitesiyle 36 kamu hastanemizin inşaatını hızla tamamladık. Kaybettiğimiz canları bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyor, Rabbimden bir daha böyle acılar yaşatmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Bakanlık olarak üniversitelerde filizlenen her bir akademik çalışma ve bilimsel heyecanı ülkenin geleceği adına büyük bir zenginlik olarak gördüklerini dile getiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Fakülte sıralarından, laboratuvarlardan yetişen her bir evladımızı, her bir meslektaşımızı sadece birer sağlık çalışanı olarak değil, yarının güçlü Türkiye'sini omuzlayacak, geleceğimizin birer bilim insanı, birer şifa vesilesi olarak görüyor ve bağrımıza basıyoruz. İşte bu ilim yuvalarının şifayla buluştuğu yerlerden biri olan üniversite hastanelerimiz de bizim bu güçlü sağlık sistemimizin en önemli basamaklarındandır."

        Kamu, üniversite ve özel sektörle bir bütün olduklarını ifade eden Memişoğlu, şunları aktardı:

        "Tüm bu büyük ailenin Bakanıyım. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimiz için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Maalesef dünyada ve yakın coğrafyamızda üzücü olayların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Ancak milletimiz müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ateş çemberi içinde barışın, huzurun ve iyiliğin temsilcisi olmayı sürdürmekteyiz. Ülkemiz, istikrarını koruyarak hem kendi vatandaşlarına hem de ihtiyaç duyan tüm insanlara el uzatmaya kararlılıkla devam edecektir. Bizler de 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda
        kamu, üniversite ve özel sektör hep birlikte, ülkemizin dört bir yanında en nitelikli ve gelişmiş sağlık hizmetlerini sunma ve dünyada ilkleri gerçekleştirerek insanlığa fayda sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Bu kıymetli sağlık yatırımının şehrimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
        Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da Diş Hekimliği Fakülte Binası ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ise kente sağlık alanında yaptığı katkılardan dolayı Sağlık Bakanı Memişoğlu'na teşekkür etti.

        AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı da Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Elazığ'a çok ciddi katkıları olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, vizyonuyla 24 yıldır 81 vilayette 86 milyon vatandaşımız için hizmet ve yatırımlar üretiyoruz. Bugün de bunlardan birini burada sizinle birlikte inşallah gerçekleştireceğiz. Diş Fakültemizin ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise üniversiteleri adına son derece önemli ve gurur verici bir yatırımın açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Türkiye'de araştırma üniversitesi statüsüne sahip ilk 23 üniversite arasında yer aldıklarını belirten Göktaş, bilimsel üretim, nitelikli eğitim ve topluma sundukları katkılarla her geçen gün daha da güçlendiklerini kaydetti.

        Daha sonra kurdele kesimiyle fakülte binasının ve hastanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

