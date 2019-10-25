Elazığ Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen "3. Kitap Fuarı" yoğun katılımla açıldı.

Elazığ Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kitap Fuarı, valilik önünde kurulan 2 bin 400 metrekarelik kapalı alanda düzenlenen açılış programıyla kapılarını okuyuculara açtı. Fuarda, 70'i ulusal yayın evi olmak üzere çok sayıda stand kuruldu. Birçok yazarında 8 gün boyunca imza günü düzenleyeceği kitap fuarında ilk günden ziyaretçiler akın etti.

3’ncü Kitap Fuarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “70’i ulusal yayın evi aynı zamanda çok sayıda ulusal ve yerli yazarlarımızın 8 gün boyunca burada gençlerimizle ve hemşerilerimizle bir araya getirme fırsatını yakalayabileceğimiz bir kitap fuarıdır. Bu yıl 3’ncüsünü düzenliyoruz. Çok daha geniş ve katılımlı bir fuar oldu. İlimiz her zaman ifade ettiğimiz gibi bir sanat, kültür ve musiki şehridir. 4 bin yıllık tarihi olan 13 medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Bu kadim şehirde kitap fuarını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok daha güzellerini ilimize ve bölgemize kazandıracağız. Kitapla, yazarla ve okuyucuyla buluşmanın adıdır kitap fuarı. Bu birlikteliği yakalayabildiğimiz için kendimizi mutlu hissediyoruz” dedi.



8 günde 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

Kitap fuarında 100 bin kişiyi aşmayı düşündüklerini de vurgulayan Başkan Şerifoğulları, “Özellikle okullarımızla ve ilçelerimizde ki okullarımızı buraya taşıma noktasında merkez belediye olarak bizler taşıma işlemini gerçekleştireceğiz. İlçelerimiz ve beldelerimizde ki belediye başkanlarımızla ve kaymakamlarımızla görüşerek gençlerimizi kitap fuarındaki havayı teneffüs etmeleri için irtibata geçiyoruz. Buraya ne kadar genç ve yeni nesil taşıyabilirsek bu medeniyetimizi ileriye taşımayı elde ederiz. İnşallah beklediğimiz rakama ulaşırız” şeklinde konuştu.

Okumanın ve yazmanın kıymetini en iyi bilen medeniyetin evlatları olduklarını dile getiren Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Okumanın üzerinde ne kadar durursak, vurgu yaparsak ve özendirirsek o kadar doğru olacaktır. Dünyanın en büyük şairleri ve yazarları bu topraklardan çıkmıştır”dedi.

Okumanın öneminde değinen AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ise, “İnsanlık tarihi kurulduğundan bugüne kadar en kadim ve aynı zamanda en saygın eylemlerinden bir tanesidir okuma eylemidir. İnsanoğlu doğduğunda boş bir hard disk gibidir. Daha sonra büyüdükçe hard diski dolduran bir canlıdan ibarettir. Bu doldurma işlemi de okumayla olacak bir iştir” diye konuştu.

3’ncü kitap fuarının hayırlı olmasını temenni eden Fırat Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ da, “Biz ‘bana bir harf öğretenin kölesi olurum’ diyen bir medeniyetin insanlarıyız. Bizim medeniyetimiz orta Asya’dan başlayarak Balkanların en uçtaki kesimlerine kadar giderken yaptığı kültür medeniyeti ile bugün hala en doğal haliyle canlılığını korumaktadır” ifadelerini kullandı.

Açılışa, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ELAZIĞ 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:13

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