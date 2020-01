Elazığ’da ‘Mesleki Eğitim’ semineri

Elazığ’da öğrencilere ‘Mesleki Eğitim’ semineri verildi.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde öğrencilere yönelik Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde ‘Geleceğim Mesleği’ projesi kapmasında ‘Mesleki Eğitim’ semineri düzenlendi. Seminerde Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'in yanı sıra Vali Yardımsı Uhut Emre Koyuncu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Elazığ TSO) Asilhan Arslan, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci yer aldı.

Türkiye’nin ulusal ve yerel anlamda daha güçlü bir ülke oluşturabilmek için tüm kurumları ile çalışmalar yürüttüğünü belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Bu çalışmalarda en önemli konu kendi kaynaklarını iyi tespit etmektir. Bizler kaynaklarımıza baktığımız zaman 13 milyon 1524 yarası genç nüfusumuzun olduğunu görüyoruz. Bu da nüfusumuzun yüzde 16’sına tekabül etmektedir. İlimize baktığımızda ise bu oran yüzde 25’lere yükselmektedir. Her 5 kişiden biri 1524 yaş aralığında bulunmaktadır. Bir bakıma bu bir güç olarak değerlendirilebilir. Geleceği planlarken gelişmişlik seviyemize ve sosyal olarak kamu kurumları ödev olarak anlaşılabilir. 1524 yaş aralığındaki bu gençlere iyi bir planlama yapmamız gerekiyor” dedi.

2023 eğitim vizyonunda ve odak noktasına insanı, öğrencileri gördüklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Eğitim sadece testlerden soru cevaplardan ve sonradan yüksek maaş elde etmek için iş istiklali değildir. Sizler tek kanatlı bir kuş değilsiniz meslek liseleri çift kanatla uçan kişilersiniz. Milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerimizi çocuklarımızla buluşturmak bununla yoğurmak ve özü olarak yetiştirmek bizim en büyük görevimizdir"diye konuştu.

Dededen babanda gelen işleri devam ettirmeye çalışan 3 kuşak sanayici olduğunu aktaran Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ise “Biz hep kalkınmadan, sanayiden, millileşmeden bahsediyoruz. Nedir bunun temelli neler yatar. Bunun temelinde sizler varsınız. Sizlerin var oluşu ve başarınız kariyeriniz çalışkanlığınız öz veriniz üretime olan katkınız işte bu tüm milli unsurlarımızın temelini oluşturuyor"ifadelerini kullandı.

Her yıl sizin yaşlarınızda gençlerin mezun olduğunu anımsatan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, “Mezun olanların bir kısmı üniversitelere yerleşiyor. Ama zannetmeyin dünya bu kadar değil. Sizin yaşınızda okulu bitiren gençler ya üniversiteye gidiyor yada iş gücüne katılıyorlar. Malların serbest dolaştığı ve ticarette rekabetin son derece kızıştığı bir dünyada yaşıyoruz. 2009 yılında yaşanan kriz ile birlikte her ülke kendi ekonomisini korumak için ticaret savaşları adı altında korumaya başladılar. Kendi işleriniz Türkiye’deki akranlarınız ile paylaşmak durumunda değil dünyadaki akranlarınız ile paylaşmak zorundasınız. Yani sizlerin de aranızda çok ciddi bir rekabet var. Eğer ben Çin de yapılan bir ürünü tercih ettiysem sizin çağınızdan birinin işten çıkmasına Çin'den birinin istihdam edilmesine sebep oluyorum”şeklinde konuştu.

